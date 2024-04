Thomas Pieters à la 23e place après le premier tour à Adelaide

Thomas Pieters occupe la 23e place du classement à l'issue du 1er tour du tournoi de golf d'Adelaide (LIV Tour/24 millions de dollars), disputé vendredi en Australie. Pieters a rendu une carte de 69, 3 sous le par pour son premier passage sur le parcours de The Grange.

Parti du 14e trou, l'Anversois a réussi un total de cinq birdies contre deux bogeys. Il compte 6 coups de retard sur le leader, le Japonais Jinichiro Kozuma (-9). Auteur d'un sans-faute avec huit birdies et un eagle, Kozuma mène seul la course devant le Mexicain Carlos Ortiz et le Néo-Zélandais Danny Lee (-8).

Sur le plan collectif, Pieters contribue à la 6e place des RangeGoats GC, à -12. Deux Américains, son capitaine Bubba Watson (-2) mais surtout Peter Uilhein (-7) sont également comptés dans le total. Le classement est dominé par Torque GC (-20), mené par Ortiz aux côtés des Chiliens Mito Pereira (-7) et Joaquin Niemann (-5).