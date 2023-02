Thomas Pieters rejoint la ligue dissidente LIV Golf

Thomas Pieters a rejoint le LIV Golf, ont annoncé mardi les organisateurs de cette Ligue dissidente sur invitation. L'Anversois de 31 ans, 35e mondial, quitte donc le DP Wolrd Tour, le circuit européen, sur lequel il a décroché six titres, pour la lucrative ligue soutenue financièrement par l'Arabie saoudite, qui a attiré les meilleurs talents avec des dotations de 25 millions de dollars et des événements de 54 trous.

Pieters était pressenti pour faire partie de l'équipe européenne de la Ryder Cup pour le match de cette année contre les États-Unis en Italie, mais son passage dans cette nouvelle ligue signifie qu'il ne pourra plus jouer en Ryder Cup, ni sur le circuit européen ou sur le PGA Tour, le circuit américain.

Apparu l'an dernier, le LIV Golf, dirigé par l'ancien champion australien Greg Norman et soutenu par le fond d'investissements public saoudien (PIF), avait provoqué un véritable séisme au plus haut niveau du golf international. De nombreux grands joueurs comme Sergio Garcia, Patrick Reed, Cameron Smith, Bryson DeChambeau et Dustin Johnson avaient quitté le PGA Tour en faveur de la très rémunératrice compétition concurrente.

La deuxième saison du LIV Golf débutera vendredi sur le El Camaleon Golf Course de Mexico et s'achèvera à Djeddah en Arabie saoudite le 5 novembre. Le circuit comprend 14 tournois dans sept pays différents.

Dans cette ligue, les 48 joueurs sont divisés en douze équipes. Pieters fera partie des RangeGoats avec les Américains Bubba Watson, Talor Gooch et Harold Varner III. Cette année, la dotation atteindra un record de 405 millions de dollars (environ 375 millions d'euros).