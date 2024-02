Thomas Pieters termine 43e du LIV Golf Mayakoba, Joaquin Niemann s'impose

L'Anversois, 32 ans, a rendu une troisième et dernière carte de 73, deux au-dessus du par, après quatre bogeys et deux birdies. Il totalise 217 coups, quatre au-dessus du par. Au classement final, Pieters compte 16 coups de plus que Joaquin Niemann, qui a mené du début à la fin.

Le Chilien, 25 ans, a néanmoins eu besoin d'un barrage pour devancer l'Espagnol Sergio Garcia, qui était revenu à sa hauteur grâce à un dernier tour en 66 coups. Après trois trous supplémentaires, les deux joueurs étaient encore à égalité. Au quatrième de barrage, Niemann a réussi un birdie et Garcia est resté dans le par.