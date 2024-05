Thomas Pieters termine deuxième du Soudal Open, remporté par l'Espagnol Nacho Elvira

Thomas Pieters a terminé deuxième, à égalité avec deux autres joueurs, du Soudal Open, le tournoi de golf du DP World Tour joué en Belgique, sur le parcours du Rinkven International à Schilde, près d'Anvers. L'Espagnol Nacho Elvira s'est imposé à l'issue du quatrième et dernier tour.

Avec son total de 267, 17 sous le par, Pieters rejoint le Danois Niklas Norgaard et le Français Romain Lagasque à la deuxième place, à un petit coup de Nacho Elvira. L'Espagnol, leader avec quatre coups d'avance avant le dernier tour, a rallié le club-house dans le par après deux birdies et deux bogeys.

Pieters a gagné cinq positions au classement final grâce à une dernière carte de 66, cinq sous le par. L'Anversois, 32 ans, a réussi six birdies, aux trous N.1, 4, 6, 8, 11 et 16, pour un seul bogey, au 7e trou. Un trou qui lui a posé des problèmes durant tout le week-end puisque c'est la troisième journée de suite qu'il y concède un bogey.

Pieters s'est montré satisfait de cette deuxième place. "J'ai commencé mon dernier tour avec six coups de plus que le vainqueur", a-t-il souligné. "Le putting était bon, mais les drives pouvaient être meilleurs. Au septième trou, alors qu'il pleuvait beaucoup, mon club a failli m'échapper des mains et au dix-septième aussi il y a eu une erreur. C'est bien sûr mieux de gagner, mais je peux être content de ma deuxième place."

L'amateur Nathan Cossement, 22 ans, s'est classé 74e avec un total de 285, un au-dessus du par. Il a connu une dernière journée difficile, avec un seul birdie, deux bogeys et deux doubles bogeys.