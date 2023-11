Thomas Ruyant et Morgan Lagravière s'impose en Imoca comme en 2021

Déjà vainqueurs en 2021, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont remporté dimanche à Fort-de-France Martinique la 16e édition de la Transat Jacques-Vabre à la voile à bord de leur Imoca dernière génération, For People. Partis le 7 novembre du Havre, le tandem a franchi la ligne à 2h02 en heure locale (7h02 à Bruxelles), après 11 jours 21 heures et 32 minutes de course.