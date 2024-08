Tia Hellebaut sur Thomas Carmoy : "Paris arrive tôt mais il peut faire de belles choses"

"C'est clair que ce n'est pas l'idéal dans une saison comme celle-ci. Mais il était nécessaire, dans l'intérêt de sa cheville, de modifier son élan et son impulsion", a expliqué l'Anversoise lundi au village olympique. "Pour Thomas, faire l'inverse de ce qu'il a fait depuis 10 ans, ce n'est pas facile. Mais tout se passe bien, surtout physiquement. Il est plus fort et plus rapide qu'avant. A l'entraînement, tout se met en place. On attend désormais que ce soit le cas en compétition."

Après un hiver compliqué en raison d'une blessure à la cheville, Carmoy a dû attendre avant de sauter sans douleurs. "Aux Mondiaux indoor à Glasgow, il était gêné par ses chevilles, encore fragiles."