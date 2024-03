Tia Hellebaut vit son premier championnat en tant que coach de Thomas Carmoy

"Physiquement, il s'est vraiment beaucoup amélioré", déclare Tia Hellebaut en parlant de son protégé. "Il est plus rapide et plus fort. Techniquement, il se cherche encore un peu. Nous avons adapté son élan et essayons maintenant de le faire sauter avec souplesse plutôt qu'avec force. Je vois une amélioration à chaque compétition, mais le timing n'est pas encore là. Pendant des années, il a eu une course d'élan de dix pas, et maintenant elle est de sept pas".

Tia Hellebaut se sent à l'aise dans son nouveau rôle d'entraîneur. "Wim (Vandeven, son mari, ndlr) a dit que c'était vraiment quelque chose pour moi", raconte la championne olympique 2008. " "J'écris les programmes, mais Wim les regarde aussi et fait des ajustements si nécessaire. Je commence à avoir une vue d'ensemble. J'aime vraiment cela, surtout chercher des solutions à certains problèmes. Thomas est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et qui veut absolument s'améliorer, donc c'est un travail agréable. Il persévère aussi quand les choses ne vont pas et a envie d'apprendre. Il pose souvent des questions sur les raisons pour lesquelles nous faisons certaines choses".