Tibo De Smet 3e du 800m au déroulement peu favorable à la performance

Tibo De Smet a terminé troisième du 800 m lors de la Nuit de l'Athlétisme à Heusden samedi. Il a réalisé un bon chrono de 1:45.89, mais il espérait mieux et il était amer après coup à propos du déroulement malheureux de la course.

Un trio kenyan s'est élancé à fond au départ. De Smet a choisi son propre rythme et s'est retrouvé tout seul. Il a finalement réussi à dépasser l'un des Kenyans et à revenir sur les talons des deux autres, mais son parcours était loin d'être idéal. Le record personnel de De Smet est de 1:44.89. Le temps de qualification directe pour les Mondiaux de Budapest (19-27 août) et les Jeux Olympiques de Paris l'an, prochain à Paris (26 juillet-11 août) est fixé à 1:44.70.

"Dans ces conditions venteuses, c'est un bon résultat", a déclaré De Smet après la course. "À mon avis, avec les points que j'accumule ici, je peux être sûr de participer aux Mondiaux de Budapest, mais j'étais venu pour la limite olympique. Dommage que ces Kenyans veulent boucler leur premier tour en 49 secondes, parce que ce n'est pas nécessaire. À la fin, on voit qu'ils calent quand même. Ma forme est bonne et j'espère que dans une meilleure course, je pourrai encore courir la limite olympique, afin de ne pas avoir à m'en préoccuper l'année prochaine".