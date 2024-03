Tibo De Smet, 6e de la première demi-finale du 800m, est éliminé

Le Gantois de 24 ans, détenteur du record de Belgique en salle (1:45.04), a fini 6e et dernier de la première des deux courses en 1:48.47. De Smet a toujours occupé la dernière place de la course et n'a jamais été en position de lutter pour la qualification.

Seuls les trois premiers décrochaient leur place pour la finale dimanche soir (22h10 belges).