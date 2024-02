Tibo De Smet aborde ses premiers Mondiaux "étape par étape"

Tibo De Smet compte aborder "étape par étape" ses premiers Mondiaux: d'abord les séries vendredi avant éventuellement les demi-finales samedi et la finale dimanche aux championnats du monde d'athlétisme en salle de Glasgow.

L'année dernière, De Smet était arrivé à l'Euro indoor d'Istanbul avec l'étiquette de numéro 1 mais avait chuté en séries. "Ce rôle de favori était tout nouveau pour moi", dit-il. "Si j'ai appris quelque chose de cette expérience, c'est que le temps sur la liste de départ ne veut rien dire. Cette saison, je n'ai pas encore couru vite, mais je pense pouvoir défendre mes chances. Il est difficile de maîtriser la tactique. On ne peut l'apprendre qu'en participant à des championnats. C'est une question d'expérience", ajoute le détenteur du record de Belgique (1:45.04).

Bien qu'il soit détenteur du record de Belgique (1:45.04) et le 3e homme le plus rapide au monde ces deux dernières années, le Gantois ne se met pas la pression. "Je prends les choses étapes par étapes pour mes premiers Mondiaux. Je veux d'abord atteindre les demi-finales et, surtout, j'essaierai d'en profiter".