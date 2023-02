Tibo De Smet athlète européen du mois de janvier

Tibo De Smet, 23 ans, avait battu le record de Belgique en salle du 800m lors du CMCM Indoor Meeting de Luxembourg le 22 janvier et avec un chrono de 1:45.04 trônait en tête des performances mondiales depuis le début de saison jusqu'à samedi et un temps de 1:44.98 réussi par le Kenyan Noah Kibet à New York.

Tibo De Smet était descendu bien en dessous de ses meilleurs chronos au Luxembourg et avait surtout battu le record national d'Eliott Crestan, qui était de 1:46.11. Une performance qui lui vaut d'être qualifié pour l'Euro en salle à Istanbul du 2 au 5 mars.