Tibo De Smet dernier qualifié pour les demi-finales du 800m

Tibo De Smet a rejoint Eliott Crestan en demi-finales du 800m des championnats du monde d'athlétisme en salle, vendredi en début d'après-midi à Glasgow, en Écosse. Le recordman de Belgique a pris la 3e place de la 4e série en 1:46.34. Ce chrono, son meilleur de la saison, lui permet de se qualifier avec le second et dernier temps des repêchés. Il a réussi le 8e chrono des 27 engagés.

En tête de la course dès les 200m et jusqu'à 100m de l'arrivée, De Smet a été devancé par l'Espagnol Mohamed Attaoui (1:46.20) et le Suédois Andreas Kramer (1:46.21).

Les deux premiers de chacune des cinq séries, plus les deux meilleurs temps entraient en demi-finales.