Tibo De Smet a vécu une "course difficile", Pieter Sisk a fait "du mieux possible"

Respectivement 6e et 7e de leur série du 800 mètres mercredi aux Jeux Olympiques, Pieter Sisk (1:46.60) et Tibo De Smet (1:46.03) devront passer par les repêchages, prévus jeudi sur le coup de 12:00. Les premiers de chacune des quatre séries, ainsi que les deux meilleurs temps suivants, seront qualifiés pour les demi-finales de vendredi matin.

Le Brugeois, qui possède un record personnel en 1:44.53, devra désormais se sortir d'impitoyables repêchages. "Je ne vais pas vraiment changer mon approche. Je veux signer une bonne course et voir où ça me mène. Je ne peux pas faire beaucoup plus. C'est une super expérience de pouvoir courir ici. J'ai profité et c'est le plus important."

"C'était une course difficile mais je le savais", a dit Tibo De Smet, qui a malgré tout profité. "Ce n'est pas non plus une déception. Je pense avoir bien couru tactiquement dans les 700 premiers mètres, je n'avais plus de jambes dans la dernière ligne droite."

De son côté, Pieter Sisk a mené la course pendant plus d'un tour avant de progressivement rétrograder à 200m de la ligne. "Mon plan était de commencer fort et de me porter en tête. Je savais ce qui m'attendait par la suite et j'étais prêt à en découdre. L'Australien m'a bousculé à deux reprises, j'ai un peu perdu mon rythme à cause de ça. J'ai fait du mieux possible, c'est juste pas passé."

Le Louvaniste croit encore en une accession en demi-finales. "Ce sera très dur car seul le vainqueur est qualifié d'office. On va d'abord tenter de récupérer du mieux possible puis on établira une nouvelle tactique avec mon coach."