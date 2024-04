Tiger Woods réussit un 24e cut consécutif, un record, dans le premier tournoi majeur

Tiger Woods a bouclé 23 trous vendredi et réussi à passer son 24e cut consécutif au Masters de golf malgré le vent qui a balayé le parcours de l'Augusta National en Géorgie.

"J'ai eu la chance de pouvoir jouer ce tournoi pendant toutes ces années", a déclaré Woods à ESPN. "J'ai manqué le cut en tant qu'amateur, mais en tant que professionnel, je me suis bien débrouillé. L'aura de l'Augusta National est incroyable et j'ai eu la chance de venir ici depuis l'âge de 19 ans".

Woods a été l'un des 27 joueurs qui n'ont pas pu terminer leur premier tour jeudi à la suite d'un long retard dû aux conditions météorologiques et de l'obscurité.

Après avoir terminé son premier tour vendredi matin, il a eu droit à 49 minutes de pause avant d'aborder son deuxième tour.

"La journée a été longue", a déclaré Woods en souriant. "C'était un bon combat, nous nous sommes très bien débrouillés sur le terrain et je suis toujours dans la course, avec une grande chance pour le week-end. Ce parcours expose toutes les faiblesses que vous avez, les greens sont rapides en ce moment et le vent souffle dans tous les sens. C'était un excellent test."