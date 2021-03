Tiger Woods, victime d'un grave accident, pourrait s'être endormi au volant

Victime d'un grave accident de voiture la semaine dernière, Tiger Woods se remet. Le golfeur américain, victime de nombreuses fractures, est pris en charge dans un hôpital de Los Angeles et continue de se soigner.

L'enquête, elle, se poursuit. Le but est de découvrir ce qui a provoqué cet accident grave. Les enquêteurs ont déjà annoncé que la vitesse, si elle était plus élevée que la normale, n'était pas en cause. Aucune influence quelconque n'a non plus été constatée. Pour certains experts, qui ont eu accès au dossier, Tiger Woods se serait simplement assoupi au volant. Ce qui expliquerait que la voiture n'ait pas déviée de sa trajectoire.

Reste à confirmer, ou infirmer cela dans les prochaines semaines.