Tim Brys en demi-finales du skiff, le duo Vyvey/Blommaert rejoint également les demies

Tim Brys, en skiff, et le duo des poids légers Tibo Vyvey et Mil Blommaert, en deux de couple, se sont qualifiés pour les demi-finales de l'étape de Coupe du monde d'aviron, vendredi soir à Varèse, en Italie.

Le Gantois a terminé à la 2e place de son quart de finale, prenant l'un des 3 tickets offerts pour les demies. Dans le même quart, Aaron Andries, qui avait lui aussi passé le cap des séries en matinée malgré une préparation minimale, s'est classé 6e et disputera samedi la finale D, soit pour les places 19 à 24. Andries avait dû se rabattre en dernière minute sur le skiff après la blessure au poignet de Tristan Vandenbussche, son équipier habituel en deux de couple, une discipline où ils sont champions du monde espoirs en titre.

De leur côté, le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey et Mil Blommaert, s'est lui aussi qualifié pour les demi-finales de samedi en prenant la 3e place (derrière la Chine et le Japon) de l'unique série de repêchage. Très récemment formée, la paire flandrienne avait terminé 5e le matin de sa série éliminatoire, dans laquelle l'autre équipe belge de Marlon Colpaert et Niels Van Zandweghe avait directement empoché le 2e des 3 tickets de semi-finalistes.