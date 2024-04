Tim Brys en demi-finales du skiff à Szeged, le duo Vyvey/Van Zandweghe en repêchages

Brys a mené la 3e et dernière série de bout en bout, signant un chrono de 6:54.67. Le Hongrois Bendeguz Petervari-Molnar (6:57.24), 2e, l'accompagnera en demi-finales, les autres rameurs devront passer par les repêchages de l'après-midi. Comme prévu, ses deux principaux concurrents sont le Bulgare Kristian Vasilev et le Serbe Nikolaj Pimenov, tous deux vainqueurs de leur série en ramant 1 seconde plus vite que le Gantois, dans des courses il est vrai plus disputées.

Vendredi matin, en demi-finales, il faudra finir parmi les 3 premiers pour rejoindre la finale A de dimanche, où 3 places pour les JO de Paris seront attribuées.