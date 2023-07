Tim Brys et le double poids légers en finale B à Lucerne

Les deux derniers rameurs belges pouvant prétendre à un podium lors de la manche de Coupe du monde d'aviron à Lucerne, samedi en Suisse, Tim Brys, en skiff, et le duo des poids légers Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, en deux de couple, ont été écartés de la finale A, au terme des demi-finales lors de la 2e journée de la 3e et dernière manche de la saison.

Le skiffeur gantois a terminé en effet à la 4e place de la première des deux demi-finales, échouant à plus de 5 secondes du 3e et dernier ticket qualificatif décroché par le Bulgare Kristian Vasilev. Sa série a été remportée par le champion du monde en titre allemand Oliver Zeidler, devant le Néo-Zélandais Thomas Mackintosh.

De son côté, le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, est passé à deux places de la qualification pour le top 6, mais avec moins d'écart. Vyvey et Van Zandweghe, 5e de leur demi-finale, ont en effet échoué à moins de 2 secondes des Espagnols, 3e, d'une course remportée par les multi-titrés irlandais Fintan Mc Carthy et Paul O'donovan.

En finale C (places 13 à 18) du skiff poids légers, Marlon Colpaert est passé proche de la victoire, mais est resté à 29 centièmes du Néo-Zélandais Finlay Hamill, se classant 14e.

La première expérience du deux sans barreur du Liégeois Gaston Marcier et du Gantois Ruben Claeys, s'est elle terminée par une 5e place de la finale D, soit un 23e rang mondial.