Tim Prouvé 6e à Poznan, Remco Been vainqueur

(Belga) Remco Been, 34 ans, a remporté la manche de Coupe du monde de saut d'obstacles (Ligue Europe centrale, sous-ligue nord) à Poznan, en Pologne, dimanche. En selle sur l'étalon belge de 15 ans Holland vd Bisschop, le Néerlandais a été le plus rapide des sept concurrents ayant signé un sans-faute dans un barrage à 11 sur 1m50.

La Suédoise Irma Karlsson, sur Chacconu, a terminé deuxième à 55 centièmes et le Néerlandais Niels Kersten sur Grieg troisième à 1.29. Meilleur Belge avec Intouchable, Tim Prouvé a terminé sixième à 51 centièmes du podium et à 1.80 de la victoire. Annelies Vorsselmans a également disputé le barrage avec Iron Man 15, mais elle a écopé de 11 points de pénalité, finissant à la 11e place. Dirk Demeersman (G'Majo, 4 points de pénalité s'est classé 14e et Karel Cox (E-Maitresse, 8 points de pénalité) 34e. . (Belga)