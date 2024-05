Timo Boll confirme sa retraite internationale après les Jeux Olympiques

Boll, 43 ans, disputera à Paris ses septièmes Jeux Olympiques où il participera à la compétition par équipes. L'Allemand mettra un terme définitif à sa carrière après la fin de son contrat avec le Borussia Düsseldorf en 2025.

"Le temps est venu de me retirer. Je veux tous vous remercier pour ce magnifique voyage et j'ai hâte de vivre mes dernières aventures. J'ai longtemps reporté cette décision mais à un moment donné, vous perdez le combat contre la douleur et le corps", a écrit Boll, octuple champion d'Europe. L'ancien N.1 mondial a également remporté deux médailles de bronze aux Mondiaux et deux médailles d'argent et deux médailles de bronze dans la compétition par équipes aux Jeux Olympiques.