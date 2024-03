Timon Haugan s'offre le slalom de Saalbach et un 1er succès individuel

Les finales de la Coupe du monde sont réservées aux 25 premiers du classement de la Coupe du monde dans chaque discipline, les forfaits n'étant pas remplacés.

Les épreuves de vitesse seront au programme la semaine prochaine, avec le super G vendredi et la descente dimanche. Le Suisse Marco Odermatt est en tête du classement dans ces deux disciplines et visera un quadruplé, après avoir déjà remporté le gros globe de vainqueur du classement général et le petit globe du slalom.