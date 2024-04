Tinne Gilis éliminée en quarts de finale à Hambourg

Tinne Gilis a été éliminée en quarts de finale de l'Open d'Allemagne de squash, tournoi du PSA World Tour portant le label bronze et doté de 50.000 dollars, vendredi, à Hambourg. Gilis, 8e joueuse mondiale et tête de série N.2, a été battue 11-8, 7-11, 11-6, 3-11, 11-9 par la Galloise Tesni Murphy (PSA 25/N.6). La rencontre a duré 1 heure et 02 minute.