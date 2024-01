Tinne Gilis passe aussi en huitièmes de finale

Tinne Gilis, 8e joueuse mondiale et tête de série N.7, s'est qualifiée pour le troisième tour du Tournament Of Champions, tournoi de squash labellisé platine et doté de 190.000 dollars, vendredi, à New York. Gilis, 26 ans, a battu en trois sets, 11-5, 11-6, 11-5, l'Américaine Caroline Fouts (PSA 70) au deuxième tour après 31 minutes de jeu.