Tom Boon à la veille du sprint final: "Notre groupe fera peut-être la différence"

La Coupe du monde de hockey est entrée dans sa phase finale, celle lors de laquelle chaque match peut mettre un terme aux espoirs de titre. Les Red Lions, champions du monde et premiers de leur groupe, affronteront mardi (14h30 belges) en quarts de finale une surprenante équipe de Nouvelle-Zélande, tombeuse de l'Inde à l'issue d'une séance de shoot-outs (3-3, 5-4 s-o) digne d'un scénario bollywoodien.

"Je pense que la Nouvelle-Zélande a mérité sa qualification. Ils ont réussi à être bons au moment où on ne les attendait pas, après une phase de poule très moyenne", a lancé Tom Boon. "Ils ont élevé leur niveau de jeu, cela prouve que c'est une équipe mature, dotée d'énormes qualités. Quand tu peux battre l'Inde chez elle, tu es capable de faire de belles choses." L'attaquant, toujours officiellement auteur d'un quintuplé face au Japon vendredi (5-1), ne s'inquiète pas outre mesure par le cas Alexander Hendrickx, dont la suite du tournoi semble s'inscrire en pointillés. "Je pars du principe que personne n'est irremplaçable. On l'a vu face à l'Allemagne sans Arthur Van Doren par exemple. Et quand Alex a quitté le match contre le Japon, on a répondu différemment en marquant des goals de plein jeu. Nous avons un très bon groupe de 20 joueurs, tous capables du meilleur. C'est peut-être ça qui fera la différence face à la Nouvelle-Zélande", a encore analysé le joueur du Léopold, actuel meilleur buteur du championnat belge. "Le jeu néo-zélandais est plus carré que l'indien mais ils font peut-être plus d'erreurs. Ce sera à nous d'en profiter", a continué l'homme aux 328 matchs avec les Red Lions. "Si nous parvenons au moment où ils n'arrivent plus à croire, on pourra dérouler. Là, je pense que nous sommes inarrêtables. Dans le cas contraire, ils peuvent être très forts."