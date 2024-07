Tom Boon reste modeste malgré son triplé: "Demain cela peut être quelqu'un d'autre"

Boon a souligné surtout l'importance de la prestation collective. "On a vraiment travaillé les uns pour les autres. Ce n'était pas si simple étant donné la chaleur. J'admets que j'ai eu du mal. Mais nous nous sommes battus les uns pour les autres et c'est ce qui a fait la différence."

Après des victoires plus difficiles contre l'Irlande (2-0) et la Nouvelle-Zélande (2-1), les champions olympiques se sont imposés largement au Stade Yves-du-Manoir mardi soir. Mais Boon a également relevé quelques points à travailler. "Même si le score est de 6-2, il y a eu beaucoup de moments difficiles. Ils ont obtenu beaucoup de penaltys-corners, dont nous nous sommes bien sortis, mais c'est quelque chose dont nous devons encore nous méfier. Nous devons continuer à travailler et être prêts pour le prochain match."

Néanmoins, Boon a reconnu qu'une belle victoire contre ce rival direct était importante pour la confiance. "C'était un match de référence. Les matches importants arrivent. Nous pouvons construire sur cette base."

Jeudi et vendredi, les Lions termineront leur phase de poule face à, respectivement l'Inde et l'Argentine. La phase à élimination directe du tournoi olympique commencera dimanche avec les quarts de finale.