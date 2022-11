Tom Brady réalise une nouvelle remontée fantastique et franchit la barre des 100.000 yards

(Belga) Le meilleur quarterback de l'histoire du football américain, Tom Brady a encore brillé dimanche à Tampa Bay. Le leader des Buccaneers, âgé de 45 ans, a été décisif dans la victoire de son équipe 16-13 face aux Los Angeles Rams, vainqueurs du dernier Super Bowl.

Menés 9-13, alors qu'il restait 50 secondes à jouer, Brady a réalisé quatre passes consécutives en 35 secondes et remonté le terrain. À la suite d'une pénalité, le ballon s'est retrouvé sur la ligne des 1 yard alors que le chronomètre indiquait 15 secondes. "Tom Terrific" a alors délivré une courte passe au tight end Cade Otton qui inscrivait le touchdown de la victoire. Tom Brady a ainsi signé la 43e remontée victorieuse de sa carrière dans un quatrième quart-temps et égalé dans ce domaine Peyton Manning. Il a aussi profité de la rencontre et de ses 280 yards à la passe pour devenir le premier QB de l'histoire à avoir gagné plus de 100.000 yards par son jeu de passes. Il lui en fallait 164 pour atteindre cette marque symbolique lors de sa 23e année de carrière professionnelle. Aucun autre quarterback n'a lancé plus de 86.000 yards à la passe. "C'est la victoire qui compte", a dit Brady. "C'est la victoire qui compte, mec. Je ne me suis jamais soucié des [records]. Tout ce qui compte, c'est la victoire", a déclaré l'homme aux 7 victoires dans le Super Bowl après son match. Tampa Bay, malgré trois défaites de rang qui ont précédé cette victoire, a pris la tête de sa division (NFC South) après ce 4e succès en 9 rencontres. (Belga)