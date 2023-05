Tommy Fleetwood en tête du Wells Fargo Championship après le premier tour

Fleetwood, 32 ans, a rendu une carte de 65 coups pour son premier tour avec quatre birdies et un eagle. L'Anglais, auteur de six victoires sur l'European Tour, compte un coup d'avance sur un groupe de cinq joueurs composé des Américains Kevin Streelman, Taylor Moore, Xander Schauffele en Ryan Palmer et du Sud-Coréen Lee Kyoung-hoon.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, triple vainqueur du tournoi, occupe lui la 16e place après un tour en 68 coups. L'Américain Max Homa, tenant du titre, est lui 36e en 70 coups.