Top 14: A Pau, Bordeaux-Bègles répond en leader

Bordeaux-Bègles, mis sous pression samedi par la victoire de Lyon, a repris sa place de leader du Top 14 en s'imposant à Pau (27-23) mais en perdant le bonus offensif sur la fin dimanche lors de la 12e journée.

Quatre à la suite pour l'UBB qui se plaît apparemment dans son nouvel habit. Comme à Castres et chez le Racing, les hommes de Christophe Urios ont encore une fois inscrit quatre essais pour prendre le meilleur sur leurs hôtes. Pau a préféré prendre la pénalité du bonus défensif après la sirène plutôt que chercher une hypothétique égalisation via une pénaltouche, secteur dans lequel les Palois sont très fébriles cette saison.

De semaine en semaine, Bordeaux capitalise et, avec quinze points d'avance sur le septième, s'ouvre de réelles et belles perspectives. Du moins s'il reste sérieux, appliqué et réaliste comme dimanche.

De son côté, la Section, qui a longtemps freiné des Bordelais un brin indisciplinés avant de subir sur plusieurs assauts, reste au contact des deux promus, Bayonne et Brive, ses compagnons de lutte pour le maintien, battus sèchement samedi.

Au Hameau, les Girondins ont mis vingt bonnes minutes pour trouver la bonne carburation. La faute à des Béarnais déterminés qui ont ouvert le score grâce à une pénalité d'Antoine Hastoy (14e) sans parvenir à enfoncer le clou.

- Les duettistes Jalibert-Cordero -

Il a fallu que les visiteurs se retrouvent à 14 - suite à un carton jaune pour Rémi Lamerat (19e) - pour les voir sortir enfin de leur torpeur et envoyer Scott Higginbotham aplatir en coin après trois relais dans le couloir des 5 mètres (24e).

Après une pénalité de Jalibert récompensant sa mêlée, Pau trouvait enfin la faille par Vincent Pinto en coin au terme d'une action confuse et une succession de pick-and-go (10-10, 33e).

Équilibrée, la partie a alors tourné à l'avantage des Girondins et des duettistes Jalibert-Cordero. Deux passes au pied du premier et le feu-follet argentin a fait mouche tout en vitesse pour un doublé (40e+1, 49e). Le bonus offensif est virtuellement tombé dans l'escarcelle de l'UBB à l'heure de jeu avec un essai de pénalité assorti d'un carton jaune pour Tom Taylor (60e, 13-27).

Mais au lieu d'accentuer la pression et se mettre à l'abri, les coéquipiers de Jefferson Poirot se sont relâchés, à l'image de Jalibert contré dans ses 22 mètres par Daniel Ramsay qui a marqué en force (68e). Et voilà l'UBB privée de la bonification, qu'elle n'a pu reconquérir.