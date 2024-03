Top 14: Antoine Dupont, meilleur en 9 ou en 10?

"J'aime bien quand on m'explique que c'est le meilleur 9, mais il est pas mal en 10 non plus", a répondu après la courte défaite (31-28) son manager Ugo Mola quand il lui a été demandé ce qu'il avait pensé de l'entrée précoce de Dupont à l'ouverture.

Il récupérera son maillot fétiche floqué du numéro 9 et la vie toulousaine reprendra tranquillement son cours avec son "ministre de l'Intérieur", si prompt pour éjecter les ballons, les trier et sentir les bons coups.

"Il fait honneur à son surnom de martien", a embrayé le pilier gauche Cyril Baille. "Il a touché je ne sais combien de ballons et il fait des différences à chaque fois. On a la chance de pouvoir jouer avec lui, c'est un joueur extraordinaire qui nous porte vers le haut. Il continue de nous surprendre".

L'impression avait été bien meilleure dernièrement face à Bayonne (46-26). "Il a tellement de qualités que tu peux le mettre où tu veux derrière, il sera bon", avait alors salué son vis-à-vis basque Camille Lopez. "Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Ce n'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur du monde".

Le Toulousain a fait l'impasse cet hiver sur le Tournoi des six nations pour se consacrer à son rêve olympique avec l'équipe de France de rugby VII, dont il a activement contribué début mars à la victoire historique sur le circuit mondial, à Los Angeles.

Cette plongée réussie dans une nouvelle discipline a visiblement encore élargi sa palette. Par sa vista, ses esquives et sa faculté à éviter ou casser les plaquages, Dupont s'est comporté face à l'UBB en septiste hybride, inventant des courses, trouvant des brèches ou des orientations peu fréquentes à XV.

"Franchement, on a vu l'étendue du talent qu'il a", a commenté le demi de mêlée et capitaine girondin Maxime Lucu, sa doublure chez les Bleus lors de la Coupe du monde. "C'est lui et lui seul qui a remis l'équipe (de Toulouse) dans l'avancée. C'est Antoine, on n'a plus besoin de le décrire".

Alors, demi de mêlée ou ouvreur? Le débat est ouvert ou relancé, mais Ugo Mola dans la Ville rose ou Fabien Galthié à l'occasion des prochaines fenêtres internationales auront en tout cas tous les deux le choix du roi.