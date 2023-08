Top 14: Azéma le Catalan de retour chez lui à Perpignan

"On était aussi en contact avec Vern Cotter et Pierre-Henry Broncan. C'était des vraies candidatures, pas des leurres", affirme à l'AFP le président de l'Usap, François Rivière.

Le retour aux sources d'Azéma est "une belle opportunité", juge son ancien collègue et ancien sélectionneur des Bleus Jacques Brunel, installé dans la région. "Quand on regarde le staff de Perpignan, tous ont joué au club. C'est aussi ce qui fait la force de cette équipe".

Les supporters des Sang et Or voient également d'un bon oeil l'arrivée d'un Catalan à la tête de l'équipe, qui a sauvé deux années de suite sa place dans l'élite en passant par un match de barrage.

"Entraîner à Perpignan, ce n'est pas donné à tout le monde", rappelle Jordi, fidèle du club depuis 50 ans, en marge du stage d'avant-saison en altitude à Font-Romeu. "La passion l'emporte, on brûle parfois ce qu'on adore. On dit que l'Usap, c'est l'OM du rugby".

"La venue d'Azéma est une très bonne chose pour le club", poursuit le supporter. "Il doit ressentir qu'il est le bienvenu et ça va l'aider dans sa mission de faire grandir l'Usap".

Le nouveau manager perpignanais n'a pas choisi son staff, déjà en place, mais il connaît bien David Marty, Guillaume Vilaceca et Perry Freshwater pour les avoir eus sous ses ordres, notamment lors du titre de 2009.

"Franck est dans la ligne de Patrick (Arlettaz). On a vécu de belles aventures ensemble et on est toujours resté en contact", souligne Marty. "Je suis très content qu'il soit là. Il a maintenant une expérience énorme du Top 14 et du haut niveau".

Vainqueur du championnat avec Clermont (2017) et du Challenge européen à deux reprises avec le club auvergnat (2019) et Toulon (2023), Azéma s'est construit un palmarès d'entraîneur lors de ses 13 années loin des Pyrénées-Orientales.

"Je suis ravi d'être à Perpignan, dans un environnement qui me fait confiance", témoigne-t-il, conscient de devoir assumer "une attente terrible après les résultats de la saison dernière".

Le succès de la campagne d'abonnements pour la saison 2023-2024 --le plafond des 5.000 a été atteint en une dizaine de jours seulement-- en est la preuve. Le premier effet Azéma?