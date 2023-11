Top 14: Bernard Laporte va remplacer Philippe Saint-André à Montpellier

Ex-sélectionneur du XV de France et président de la FFR, Bernard Laporte "c'est la culture de la gagne, le leadership, l'esprit d'équipe", a expliqué l'homme d'affaires franco-syrien dans le Journal du Dimanche.

Le patron du MHR avait lui écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende.

A la tête de la FFR jusqu'en janvier 2023, Bernard Laporte avait été contraint de quitter son fauteuil au cours de son second mandat, poussé à la démission après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis et 75.000 d'amende le 13 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris, pour avoir noué un "pacte de corruption" avec ce même Mohed Altrad, pacte lié notamment au parrainage du maillot du XV de France. Une décision dont il a fait appel.

Cette nouvelle collaboration entre les deux hommes résonne comme un coup de tonnerre, qui ne manquera pas de faire parler, moins d’un an après leur condamnation commune dans une affaire de corruption active, de trafic d’influence et d’abus de biens sociaux.

En tant qu'entraîneur, Bernard Laporte avait dirigé le Stade bordelais, le Stade français et Toulon, remportant notamment deux championnats de France (1998, 2014) et trois Coupes d'Europe (2013, 2014, 2015).

Laporte, ex-secrétaire d'Etat chargé des Sports (2007-2009), va occuper le poste autrefois assuré par le Sud-Africain Jake White (2015), le Néo-Zélandais Vern Cotter (2017) et donc Philippe Saint-André depuis 2020.

Avec les Bleus, l'ancien demi de mêlée a également remporté quatre Tournois des six nations, dont deux Grands Chelems (2002, 2004).

"Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller chercher l'un des meilleurs connaisseurs français du rugby mondial", a justifié le président du MHR, dernier au classement du Top 14 depuis sa défaite samedi après-midi sur la pelouse de Perpignan (23-16).

Bernard Laporte "supervisera et coordonnera exclusivement les aspects sportifs du club", a précisé Mohed Altrad dans le JDD. "Son rôle consistera à apporter son expertise pour améliorer les performances de l'équipe. On attend également que son aura et son leadership naturel permettent de retrouver une cohésion au sein de l'équipe".

Champion de France 2022, le MHR a connu ensuite une saison difficile. Et cette saison a débuté de la pire des façons, avec six défaites en sept rencontres.

L'arrivée de Bernard Laporte ne signifie pas pour autant le départ de Philippe Saint-André, qui "continuera d'accompagner le club auprès de la direction générale", a insisté Altrad. "Il s'occupera des questions +régaliennes+ et des relations avec les instances", a-t-il précisé.

En poste au MHR depuis mars 2020, PSA, lui aussi ancien sélectionneur du XV de France, avait été présenté comme partant au printemps et avait même été annoncé du côté du club de Pro D2 de Provence Rugby, à Aix-en-Provence. Mais le club héraultais s'était opposé à son départ.

Devenu directeur du rugby du MHR, il avait été remplacé au poste de manager par l'ancien talonneur international anglais Richard Cockerill.