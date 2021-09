Top 14: Biarritz fait chuter le Racing 92, carton plein pour Toulouse

Et de deux pour Biarritz! Après Bordeaux-Bègles en ouverture du championnat, le promu s'est offert un autre cador, le Racing 92, samedi lors de la 3e journée du Top 14 marquée par un succès à l'arraché du champion Toulouse, seule équipe à trois victoires.

Demi-finaliste sortant, le Racing 92 est tombé sur un os et, surtout, une défense de fer au stade Aguiléra (28-19) où l'UBB s'était déjà cassé les dents il y a deux semaines (27-15).

La générosité basque n'a été récompensée que par un seul essai en première période, sur un ballon porté par le jeune talonneur Lucas Peyresblanques, ovationné par le public lors de sa sortie sur civière, quelques minutes plus tard, après avoir été blessé sur un déblayage adverse.

Mais l'ouvreur anglais du BO, Brett Herron, a su faire fructifier les fautes franciliennes. Il n'a raté qu'un coup de pied, le premier, avant d'en enchaîner huit et d'empiler 23 points au total.

De leur côté, les Racingmen ont inscrit trois essais mais cumulé trop de maladresses pour éviter une première défaite. Même le bonus défensif leur a échappé, une surprise après deux prestations très convaincantes face au Stade français (36-21) et à La Rochelle (23-10), vice-champion en titre.

"Se tromper sur l'état d'esprit, ça ne doit pas arriver quand on joue au Racing (...) C'est une grosse remise en question, ça nous remet les pieds sur terre", a réagi le centre et capitaine des Ciel et Blanc, Gaël Fickou, amer.

- Toulouse finit à treize -

Du côté toulousain, c'est toujours l'allégresse, malgré une belle frayeur à Montpellier (17-15). Bousculés comme rarement, les doubles champions de France en titre s'en sont sortis de justesse, jouant les cinq dernières minutes à treize contre quinze. Après le carton jaune infligé au pilier droit Paulo Tafili, Toulouse n'avait plus de droitier pour pousser en mêlée et a dû faire sortir un joueur.

Les Rouge et Noir ont pourtant bien lancé leur match par un essai éclair de l'ouvreur Romain Ntamack après 42 secondes seulement. Un autre essai en début de seconde période par le centre Lucas Tauzin, après une ultime passe de Ntamack, a rapproché Toulouse de la victoire.

Les Héraultais se sont alors rebellés et ont inscrit leurs deux essais (Doan, Rattez) dans le dernier quart d'heure. L'ouvreur italien Paolo Garbisi, pour ses débuts en Top 14, a pesé en fin de match, trouvant notamment Rattez au pied, sur le second essai, mais il a manqué la transformation qui aurait permis aux siens de recoller.

Les hommes de Philippe Saint-André ont continué de lutter mais Toulouse a eu le dernier mot. Avec cette troisième victoire, après celles face à La Rochelle et Toulon, les Stadistes consolident leur première place.

- Plaquage violent de Pieterse -

L'UBB a elle raté le coche à Castres. Les Girondins n'ont pas su profiter de l'exclusion, à un quart d'heure de la fin, du Castrais Ryno Pieterse, auteur d'un plaquage d'une rare violence sur Maxime Lucu.

Le demi de mêlée bordelais venait de taper une chandelle est n'était plus sur ses appuis quand le deuxième ligne sud-africain s'est jeté sur lui, épaule en avant.

L'ouvreur Matthieu Jalibert a eu l'occasion de donner six longueurs d'avance à son équipe. Mais sa pénalité est passée à côté. Son vis-à-vis castrais, l'Argentin Urdapilleta, n'a lui pas tremblé (23-23). Le CO signe un dixième match sans défaite en Top 14.

"Pour moi, ce sont deux points de gagnés, même si on a eu le match en main en deuxième période et qu'on aurait pu mieux faire. Mais bon, on est tombés dans un espèce de traquenard, on le savait...", a relevé Christophe Urios, l'entraîneur bordelais et ancien coach de Castres.

Une semaine après le revers devant Pau, Lyon a corrigé le promu Perpignan (47-3) avec le bonus à la clé, en inscrivant sept essais. Brive s'est imposé devant Pau (30-13) avec, encore, une bonne prestation de son ouvreur Enzo Hervé, auteur de 15 points dont un essai.

Clermont reçoit La Rochelle dans la soirée.