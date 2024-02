Top 14: Bordeaux-Bègles et La Rochelle n'y arrivent pas, Montpellier enchaîne

Bordeaux-Bègles et La Rochelle, dont les effectifs sont affaiblis par le Tournoi des six nations, ont concédé samedi un deuxième revers consécutif en Top 14, lors de la 16e journée, au cours de laquelle Montpellier s'est encore rassuré dans la course pour le maintien.

. Bordeaux-Bègles trop juste