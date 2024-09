Top 14: Bordeaux-Bègles fait tomber Toulouse chez lui et prend sa revanche

Bordeaux-Bègles, avec une équipe pourtant remaniée, a mis fin dimanche en clôture de la 4e journée de Top 14 à la série d'invincibilité de Toulouse à domicile (16-12) et pris sa revanche trois mois après son humiliation en finale.

L'UBB en voulait sans doute un peu plus après avoir été battue dans les grandes largeurs (59-3) fin juin à Marseille pour la première finale de Top 14 de son histoire.

Il avait toutefois aligné Louis Bielle-Biarrey, au poste d'arrière, et le jeune international a parfaitement exploité, en l'espace de trois minutes, les espaces laissés par l'absence de Blair Kinghorn, sanctionné d'un carton jaune pour un plaquage haut sur son ancien coéquipier toulousain Arthur Retière.

Le club girondin a effacé l'ardoise, montré que l'écart n'était pas si énorme entre les deux rivaux des bords de la Garonne et accessoirement délogé de la première place du classement les doubles tenants du titre, désormais deuxièmes à la faveur de leur point de bonus défensif.

"LBB" a d'abord marqué le premier essai des siens grâce à une belle feinte de passe (19e) avant d'être à l'origine de celui de Maxime Lucu (22e).

Valentine CHAPUIS

De tous les bons coups, il aurait pu être impliqué dans un troisième, à l'heure de jeu, sans un sauvetage de Romain Ntamack devant son jeune coéquipier Enzo Reybier.

Trop brouillon et bien mesuré par la défense girondine, le Stade toulousain a passé plus d'une heure sans marquer un seul point entre l'essai de Kinghorn (7e), servi en bout de ligne par Thomas Ramos, et celui de Peato Mauvaka (70e) sur un ballon porté.

Ramos a manqué la transformation alors que la pénalité longue distance de Matéo Garcia (75e) a suffi à l'UBB malgré le baroud d'honneur des Rouge et Noir après la sirène.