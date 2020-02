Top 14: Bordeaux premier, le Stade Français soulagé, Clermont renversant

L'ouvreur néo-zélandais de Bordeaux-Bègles Ben Botica (c) contre Lyon, le 15 février 2020 au stade Chaban-Delmas à BordeauxNICOLAS TUCAT

Chamboulement en Top 14: Bordeaux reprend la tête à son adversaire Lyon après le premier choc de la 15e journée (37-19), le Stade Français quitte la dernière place en écartant La Rochelle (21-20) et Clermont reste dans les six en renversant Pau (23-20).

Avec le bonus offensif à la clé, l'Union Bordeaux-Bègles (1er, 52 points) s'est offert la tête du LOU (2e, 49 pts) et du championnat, continuant son excellente saison après trois semaines de pause pour cause de Tournoi des six nations.

Derrière les deux potentiels qualifiés en demi-finales, Toulon, battu par Lyon fin janvier, a repris sa marche en avant en écartant (37-19) facilement des Corréziens qui stagnent dans le ventre mou du classement (9e, 29 pts).

En battant La Rochelle, le Stade Français a lui fait un bond significatif au classement en passant à la 11e place (24 pts) et en laissant la dernière à Agen (22 pts), qui accueille Castres (13e, 23 pts) dimanche pour le match de la peur.

Le Stade rochelais (4e, 38 pts) a cru obtenir une quatrième victoire de rang mais s'est fait dépasser à la dernière minute par les Parisiens et se contentera du bonus défensif.

A Pau, Clermont (6e, 36 pts) s'est fait peur mais a finalement conquis une précieuse victoire pour rester provisoirement dans les six premiers, qualifiables pour la phase finale. La Section paloise dégringole elle à la 11e place (24 pts), en concédant une sixième défaite consécutive.

Menée 20-13 au stade du Hameau, l'ASM a attendu les cinq dernières minutes pour s'imposer, grâce à un essai de Alivereti Raka (76e), transformé par Morgan Parra, qui avait juste avant inscrit une pénalité (74e).

Une victoire qui permet de rester devant le pressant Montpellier, à égalité avec 36 pts à la 7e place. Le MHR a bataillé pour venir à bout de Bayonne (31-29) et rester au contact des premiers.

Une des raisons de cette victoire difficile pour les hommes de Xavier Garbajosa ? L'absence de cinq des leurs (Mohamed Haouas, Paul Willemse, Arthur Vincent, Gabriel Nganbede et Anthony Bouthier) retenus avec le XV de France pour préparer le 3e match du Tournoi contre le pays de Galles samedi prochain.

La 15e journée se terminera dimanche par le choc Racing 92 - Toulouse avec, là encore, l'absence de nombreux internationaux.