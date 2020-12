Top 14: Castres - Bayonne reporté pour des cas de Covid côté basque

La rencontre entre Castres et Bayonne de la 12e journée du Top 14 a été reportée en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 dans l'effectif du club basque, le 26 décembre 2020 REMY GABALDA

La rencontre entre Castres et Bayonne prévue dimanche lors de la 12e journée du Top 14 est reportée à une date ultérieure en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 dans l'effectif du club basque, a annoncé la Ligue (LNR) samedi après-midi.

Pour le CO, c'est déjà le 3e report de la saison après la contamination d'une trentaine de joueurs de l'effectif tarnais en septembre qui avait obligé à reporter le déplacement à Montpellier (3e journée) et la réception de Brive (4e journée), finalement tenue mardi et conclue par la défaite des Tarnais (25-24).

Sous pression après ce cuisant revers et avec cette seconde réception, 5 jours plus tard, d'un autre concurrent pour le maintien, Castres, privé de trois leaders pour ce match, l'ouvreur Benjamin Urdapilleta, le demi de mêlée Rory Kockott et le centre Thomas Combezou, ne verra peut-être pas ce report d'un mauvais oeil.

Les Bayonnais pourraient avoir été contaminés par les joueurs de Leicester, qu'ils ont affrontés le week-end précédent en Challenge européen. Le match de championnat des Tigers samedi à Newcastle a été annulé en raison de plusieurs cas positifs dans l'effectif qui ont entraîné la mise à l'isolement d'un "grand nombre" de joueurs qualifiés de cas contacts.