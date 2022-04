Top 14: Castres refroidit Toulouse dans le derby

Les Castrais Thomas Combezou (c) et Julien Dumora (d) devant le Toulousain Romain Ntamack, le 2 avril 2022 à Castres Valentine CHAPUIS

Les Bleus n'ont pas suffi. Toulouse, malgré Antoine Dupont et ses autres internationaux, a perdu (19-13) samedi lors de la 22e journée du Top 14 le derby chez son voisin castrais, imprenable dans son stade Pierre-Fabre.

Un derby, un vrai, à l'ancienne, dans des conditions météo difficiles, avec ferveur, engagement, suspense, tension et un gros enjeu sportif.

Avec ce 19e match consécutif sans défaite à domicile, le CO, désormais 3e, double le champion en titre au classement et réalise une très bonne opération dans la course aux phases finales.

Privé sur le fil du point de bonus défensif, le Stade toulousain, contrairement à la saison dernière, n'aura pas de marge de manoeuvre dans le sprint final et voit s'éloigner les deux premières places.

Sa mauvaise série hivernale de six défaites consécutives avait surtout été imputée aux doublons, mais ce derby a montré que même avec ses Bleus, à l'image d'un Romain Ntamack globalement en dedans, il n'était pas invincible.

Le ton avait été donné dès l'arrivée des deux équipes, avec fumigènes et fanfare, encouragements chaleureux ou sifflets nourris selon la couleur du car.

Les appels au respect ont été respectés dans les tribunes, mais la lutte a été rude sur le terrain, balayé par un vent glacial.

Il a soufflé dans le dos des Toulousains en première mi-temps, mais ces derniers, privés à la dernière minute de leur talonneur et capitaine Julien Marchand, remplacé dans le XV de départ par son compère international Peato Mauvaka, n'ont pas su en profiter.

Un léger en-avant de Thibaud Flament dans un ruck a vu annuler juste avant la pause un essai de Sofiane Guitoune, superbement servi au pied par Dupont, auteur d'une percée incisive dans l'axe.

- Castrais revanchards -

Revanchards après leur défaite 41-0 du match aller, les Castrais, privés eux de leur ouvreur et buteur Benjamin Urdapilleta, touché à une main, ont su faire le dos rond.

Même quand, dès le retour des vestiaires, Toulouse a inscrit le premier essai du match par Richie Arnold, de retour de blessure, après un beau travail de Flament, très actif.

Cet essai a paradoxalement eu le mérite de réveiller Castres et son public, avec d'abord un drop de Julien Dumora, puis un essai du talonneur international Gaëtan Barlot.

Déjà auteur d'un doublé à l'aller contre les Tarnais, l'ailier argentin Juan Cruz Mallia a redonné espoir aux Rouge et Noir, qui n'ont pas réussi à renverser complètement le score et pourront regretter les sept points laissés au pied par Thomas Ramos (1 sur 4).