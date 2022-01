Top 14: Castres renverse La Rochelle et peut remercier West

Deux pénalités abordables manquées par l'ouvreur de La Rochelle Ihaia West dans les dernières secondes ont permis à Castres de remporter un succès miraculeux (31-30), le cinquième consécutif à domicile, dimanche lors de la 14e journée du Top 14.

Invaincus depuis plus d'un an dans leur antre en championnat, soit 15 rencontres de rang, les Tarnais en profitent pour dépasser les Maritimes au classement et se hisser à la 4e place, avec désormais un point d'avance sur leur victime du jour (5e).

Battus pour la sixième fois en sept déplacements depuis le début de la saison, les Rochelais confirment leurs soucis à l'extérieur, un mal récurrent depuis la fin de saison dernière.

Pourtant très en vue sur le reste du match, West a manqué par deux fois la pénalité de la gagne, rappelant ses échecs de la saison dernière lors des finales de Coupe d'Europe puis de Top 14 perdues face à Toulouse.

Dominateurs, les hommes de Ronan O'Gara menaient pourtant 24-3 au bout des 25 premières minutes, concrétisées par trois essais, dont le septième de la saison de Jules Favre, co-meilleur marqueur du Top 14.

Retrouvant la maîtrise du ballon, les Tarnais sont parvenus à renverser la tendance avant la pause avec deux essais en moins de dix minutes par leurs ailiers Filipo Nakosi et Martin Laveau.

La Rochelle s'est retrouvée en infériorité numérique dès le retour des vestiaires, après le carton jaune de son demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow, mais a tout de même accru son avance grâce au pied de West.

Les Castrais ont pourtant une nouvelle fois réussi à revenir, et même prendre les commandes pour la première fois du match après deux essais en trois minutes de Florent Vanverberghe et Vilimoni Botitu.

Vingt minutes plus tard, en toute fin de partie, les ratés de West leur ont offert un succès inespéré et replongé les Rochelais dans le doute après leur revers subi dans des circonstances similaires contre le Stade français (25-20).