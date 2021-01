Top 14: Début d'année à soigner pour Bordeaux-Bègles et Clermont

La nouvelle année va-t-elle sourire à Bordeaux-Bègles et Clermont? Les deux poids lourds du Top 14 tenteront de se refaire une santé contre Toulon et le Racing 92 à l'occasion de la 13e journée samedi et dimanche, pas épargnée par le Covid-19.

En raison de plusieurs cas de contamination dans son effectif, Bayonne ne pourra pas recevoir Pau samedi. C'est le deuxième match d'affilée reporté pour le club basque, déjà contraint de renoncer au déplacement à Castres dimanche dernier.

. Bordeaux-Bègles, gare au dévissage

Habituée aux cimes du Top 14 en 2019-2020, l'UBB n'est que huitième au tout début de cette nouvelle année. Et donc pas sur la bonne voie pour rallier la phase finale. Le Stade français, qui occupe la sixième et dernière place qualificative, devance la formation girondine de cinq longueurs. L'UBB n'a d'autre choix que de l'emporter contre Toulon pour ne pas dévisser. D'autant que Brive (9e), qui se rend à Paris dimanche, n'est qu'à deux points derrière. Heureusement pour les Bordelais, Bayonne et Pau (11e et 10e à 3 points de l'UBB) ne joueront pas. Convaincants en Coupe d'Europe, avec deux succès en deux matches (Northampton puis Dragons), les hommes de Christophe Urios restent sur deux échecs en Top 14, à Toulouse (45-23) et, avant cela, contre le Racing 92 (17-12). Les Toulonnais (4e), eux, ont signé un succès net contre Clermont (27-9) lors de leur dernière sortie, marquée par un triplé de l'ailier international Gabin Villière.

. Agen - La Rochelle, choc des extrêmes

D'un côté seulement 2 points, de l'autre 39... Un fossé sépare Agen, qui a perdu ses douze matches, et le Stade rochelais, aux commandes du championnat depuis cinq journées. Difficile d'imaginer une surprise au stade Armandie d'autant que le SUA est en souffrance en première ligne (Correa, Desmaison, Ryan, Tetrashvili blessés). C'est l'occasion d'en profiter pour les Maritimes qui devront viser un succès bonifié pour être certains de conserver seuls la première place. Ils devront faire sans le deuxième ligne australien Will Skelton, suspendu après son carton rouge contre Montpellier (victoire 22-9), mais pourront compter sur le N.8 des Bleus Grégory Alldritt, de retour après avoir été ménagé le week-end dernier.

. Toulouse, la vie sans Romain Ntamack

Les Rouge et Noir vont devoir s'habituer à jouer sans l'ouvreur de l'équipe de France, à commencer par samedi à Montpellier. Opéré d'une double fracture de la mâchoire, Ntamack sera absent entre six et huit semaines et risque de manquer une bonne partie du Tournoi des six nations. Pour pallier son absence dans l'Hérault, l'entraîneur Ugo Mola, qui souhaite faire tourner son effectif, pourrait s'appuyer sur l'Australien Zack Holmes. Du côté de Montpellier, c'est Anthony Bouthier qui devrait enchaîner à l'ouverture, secteur héraultais décimé. En difficulté la semaine passée à La Rochelle pour son retour après une entorse d'un genou, l'arrière des Bleus tentera de montrer un autre visage. Une défaite risquerait d'enfoncer encore le MHR, douzième avec une seule unité d'avance sur Castres, avant-dernier, qui se rend à Lyon samedi.

. Clermont à réaction?

Qu'arrive-t-il aux Jaunards? Fringants durant la période des doublons internationaux, les Auvergnats ont perdu trois de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Seulement septièmes au classement, à portée de fusil de l'UBB (8e), il doivent réagir dimanche dans leur stade Michelin contre le Racing 92 (3e) pour rester collés au peloton de tête. Tout sauf une mince affaire puisque l'équipe francilienne reste sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Après avoir fait tourner contre Agen le week-end dernier, le Racing 92 risque d'aligner son armada pour ce choc qui clôturera la journée, dimanche à 21h00. Clermont devrait en faire autant avec les retours très probables de l'arrière japonais Kotaro Matsushima et de l'ailier des Bleus Damian Penaud, ménagés face à Toulon.