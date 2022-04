Top 14: duel au sommet Montpellier-UBB, clash royal Toulon-Toulouse

C'est un "quart de finale" qui ne dit pas son nom: Montpellier, le leader, reçoit Bordeaux-Bègles, son dauphin, pour se rapprocher d'une place directe en demi-finale, tandis que Toulouse, diminué, défie Toulon, lors de la 21e journée du Top 14.

. Toulouse doit gérer la fatigue

Les retrouvailles entre le Stade toulousain et Cheslin Kolbe n'auront pas lieu. Le supersonique Sud-Africain, transféré cet été à Toulon (9e, 51 pts), sera absent "entre cinq et six semaines" à cause d'une fracture à un pouce, a indiqué son entraîneur Franck Azéma.

Mais le champion de France en titre (5e, 57 pts) à d'autres chats à fouetter pour son choc XXL, délocalisé au stade Vélodrome de Marseille: les hommes d'Ugo Mola ne sont pas encore assurés d'une place en barrage. Et ils affronteront le RCT sans Antoine Dupont, Romain Ntamack, laissés au repos, Matthis Lebel (pouce), Zack Holmes (commotion), Sofiane Guitoune (péroné), Santiago Chocobares (genou), blessés, ou encore Juan Cruz Mallia, suspendu. Pire, en sept déplacements au Vélodrome, les Toulousains ne se sont imposés qu'une seule fois... lors de la saison 2014-2015 et un succès 34-24.

. Le MHR veut se donner de l'air

Attention ambition. Avec cinq points d'avance sur son rival de dimanche et quatorze sur le septième, Montpellier (1e, 68 pts) peut valider son billet pour les demies en cas de succès devant Bordeaux-Bègles (2e, 63 pts) et de résultats favorables dans les autres rencontres de la veille.

D'autant que leurs adversaires du jour débarquent dans l'Hérault en bête blessée, n'ayant remporté que deux de leurs dix derniers matches. Au contraire, le MHR, troisième attaque et quatrième défense du Top 14, reste sur trois succès en quatre rencontres. Et si besoin était, histoire de rajouter un peu de sel à ce choc en haute altitude: les anciens héros de Montpellier Louis Picamoles et François Trinh-Duc, aujourd'hui à l'UBB, retrouveront leur copain de toujours Fulgence Ouedraogo. Trois joueurs qui raccrocheront à la fin de la saison.

. Le Racing 92 sur ses gardes

Après trois succès devant le Stade français, dont deux en Coupe d'Europe, le Racing 92 (6e, 56 pts) se replonge dans le championnat avec un but en tête: enchaîner les victoires pour s'assurer d'une place dans les six.

"Il reste quatre matches, on sait qu'on va devoir prendre plus de points que les autres équipes parce qu'on n'a pas beaucoup de marge", a confié l'entraîneur des avants franciliens Didier Casadeï avant la réception de Biarritz. Mais pas question de se relâcher face à la lanterne rouge (14e, 24 pts).

"C'est un match piège: ils sont derniers et, à leur place, on jouerait tous les bons coups. C'est une équipe qui aime jouer, qui aime aussi combattre... On l'a vu à l'aller (défaite 28-19, NDLR), c'est un mauvais souvenir", a abondé le pilier Hassane Kolingar.

. Objectif top six

Dans les autres rencontres de la journée, la lutte pour une place en barrages s'intensifie: Castres (4e, 54 pts) affronte Clermont (8e, 48 pts), tandis que La Rochelle (3e, 54 pts) entendra faire le plein de points devant l'Usap (13e, 35 pts).

Même son de cloche pour Lyon (5e, 54 pts) qui se rend chez les Brivistes (12e, 42 pts), invaincus à domicile en Top 14 depuis début janvier.

Enfin, le Stade français (11e, 45 pts), devant Pau (10e, 45 pts), tâchera de se remettre sur pieds après plusieurs semaines éprouvantes, avec trois défaites de rang face au voisin du Racing 92, la suspension pour onze semaines de Tolu Latu ou les sorties médiatiques de son propriétaire. Gare à la chute.