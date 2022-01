Top 14: Dupont de retour dans les rangs de Toulouse samedi à une semaine du Tournoi (club)

Le demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont, qui n'a plus joué depuis le 11 décembre, sera de retour dans l'équipe qui affrontera le Racing 92 samedi (21h05) pour la 16e journée du Top 14, a annoncé son club vendredi.

Initialement convoqué dans la liste des 42 joueurs pour préparer le Tournoi des six nations 2022, qui débutera le dimanche 6 février pour le XV de France face à l'Italie, Dupont avait dû déclarer forfait après avoir été testé positif au Covid-19.

Le demi de mêlée (25 ans, 35 sélections), élu meilleur joueur du monde en 2021, a repris l'entraînement en début de semaine dernière après avoir ressenti des douleurs à un genou.

Samedi contre le Racing 92, il sera associé à la charnière toulousaine avec un autre "Covidé" de retour, l'ouvreur international Romain Ntamack qui lui aussi avait dû dire "non" à Fabien Galthié.

Le pilier Cyril Baille est également de la partie, de même que le jeune ailier Mathis Lebel, qui a été libéré mercredi par Fabien Galthié après trois jours de stage à Carpiagne (Bouches-du-Rhône).

Anthony Jelonch et François Cros, également internationaux et testés positifs eux aussi la semaine dernière, débuteront la rencontre sur le banc des remplaçants.

Les Rouge et Noir, champions de France en titre et actuels dauphins de Bordeaux-Bègles, n'ont plus joué depuis le 15 janvier.

Le XV de France est rassemblé dans le sud de la France pour un stage de préparation au Tournoi des six nations (5 février-19 mars).