Top 14: en route pour le sprint final

Le Top 14 s'est lancé dans son sprint final: six matches restent encore à jouer et huit à dix clubs peuvent prétendre aux six places qualificatives avant la 21e journée, marquée par le retour des internationaux ainsi que les duels Stade Français - Bordeaux-Bègles et Toulouse - Lyon.

L'UBB (2e, 58 points) a ainsi rendez-vous à Jean-Bouin samedi (21h05) avec l'envie de retrouver sa première place face au club parisien (9e, 45 pts), qui ne donnera pas sa part au chien.

"Ce sera un match très compliqué, face à une équipe qui est en forme, qui a assez peu de blessés et qui joue bien au rugby", a prévenu l'entraîneur du club girondin, Christophe Urios.

Le Racing 92 (6e, 51 pts), avant d'affronter trois fois de suite son rival parisien, dont deux en Coupe d'Europe (9 et 17 avril), se déplace de son côté à La Rochelle (7e, 50 pts).

"C'est un match très important pour les deux clubs, dans un championnat très homogène où chaque point compte", prévient le centre du Racing 92 Henry Chavancy. Le trois-quarts rochelais Jules Favre s'attend lui à ce que les Franciliens "envoient du jeu et tapent dur".

Autre grosse affiche de cette journée: le match de clôture, dimanche (21h05), verra Lyon (3e, 54 pts) se rendre à Toulouse pour y rencontrer le champion en titre (5e, 53 pts), qui pour l'occasion a remis au travail ses "Chelemards" dès la fête terminée.

Les Rouge et Noir, mis à rude épreuve par la période des "doublons" avec dix de leurs joueurs mobilisés au sein du XV de France, auront bien besoin d'Antoine Dupont et consorts pour remettre les pendules à l'heure.

Lyon, pour sa part, reste sur une défaite à Clermont (8e, 48 pts) qui lui a coûté la tête du championnat, et arrivera donc ultra-motivé à Ernest-Wallon.

Quant à l'ASM, elle se rend au stade Mayol, où Toulon (10e, 42 pts), qui effectue une superbe remontée au classement avec un trident offensif Luc-Wainiqolo-Kolbe au top, sera très difficile à battre.

Enfin, le leader du championnat, Montpellier (60 pts), défait le week-end dernier à Toulouse en match en retard, accueille le Biarritz Olympique, dernier, pour qui la relégation s'approche inexorablement.

. Le programme de la 21e journée

Samedi:

(15h00) Toulon - Clermont

(17h00) Brive - Castres

Montpellier - Biarritz

Pau - Perpignan

La Rochelle - Racing 92

(21h05) Stade Français - Bordeaux-Bègles

Dimanche:

(21h05) Toulouse - Lyon

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Montpellier 60 20 12 2 6 480 369 111 8

2. Bordeaux-Bègles 58 20 12 1 7 468 367 101 8

3. Lyon 54 20 11 0 9 498 380 118 10

4. Castres 54 20 12 1 7 420 447 -27 4

5. Toulouse 53 20 11 0 9 454 344 110 9

6. Racing 92 51 20 12 0 8 492 463 29 3

7. La Rochelle 50 20 10 0 10 496 373 123 10

8. Clermont 48 20 10 0 10 511 454 57 8

9. Stade Français 45 20 10 0 10 429 455 -26 5

10. Toulon 42 20 8 2 10 396 400 -4 6

11. Pau 41 20 9 1 10 424 497 -73 3

12. Brive 37 20 7 1 12 347 477-130 7

13. Perpignan 34 20 7 0 13 379 529-150 6

14. Biarritz 24 20 5 0 15 373 612-239 4

NDLR: Victoire = 4 pts, nul = 2 pts, défaite = 0 pt

Bonus: 1 pt pour une victoire avec 3 essais de plus que l'adversaire, 1 pt pour une défaite de 5 pts ou moins.

En cas d'égalité au classement final, les "points terrain" (victoire, nul, bonus) inscrits lors des confrontations directes prévalent puis, si l'égalité persiste, la différence générale des "points de marque" (scores cumulés).

Les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales qui se déroulent, comme la finale, sur terrain neutre.

Les clubs classés de 3 à 6 disputent des barrages pour les demi-finales sur le terrain du mieux classé.

Le dernier est relégué en Pro D2.

Le 13e joue un barrage contre le perdant de la finale de Pro D2 sur le terrain de ce dernier.