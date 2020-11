Top 14: entre émotion et raison

Encore sous le choc de la mort de Christophe Dominici et sans certitude de pouvoir accueillir du public d'ici 2021 malgré un déconfinement progressif, le rugby français tentera d'avoir la tête au terrain avec la 10e journée de Top 14 de vendredi à dimanche.

Cette journée sera l'avant-dernier doublon d'automne avec le XV de France, dont les cadres ont atteint la limite de trois feuilles de match et qui a donc promu 11 néophytes au niveau international pour affronter l'Italie (21h10) au Stade de France.

. A huis clos mais au complet

Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, a bien plaidé la cause du sport professionnel jeudi auprès de la ministre Roxana Maracineanu, venue à Toulouse faire un point sur un secteur en souffrance et qui ne comprend pas que musées, théâtres et cinémas puissent de nouveau recevoir du public à partir du 15 décembre, mais pas les stades. La ministre a promis de "porter le message" auprès du Premier ministre, sans garantie.

En attendant, le championnat se poursuit à huis clos avec une journée sans aucun match reporté, chose suffisamment rare pour être mentionnée. C'est seulement la 3e fois cette saison que le Covid-19 ne vient pas bouleverser le calendrier.

. Le large pour La Rochelle ?

En tête avec 6 points d'avance sur Toulouse (2e), le Stade Rochelais peut prendre le large sur certains poursuivants s'il fait respecter la hiérarchie face à Brive (13e) à Marcel-Deflandre où il est invaincu en championnat depuis février 2019.

Pas forcément sur Toulouse, grand favori face à Agen (14e), désormais cornaqué par son ex-entraîneur Régis Sonnes, de retour à Ernest-Wallon pour sa première à la tête du SUA. Mais peut-être sur Clermont (3e) ou le Stade Français (5e), qui ont des déplacements délicats à Castres et Lyon à négocier.

Castrais et Clermontois ouvriront le bal vendredi dans une affiche entre équipes peu amoindries par les doublons du XV de France - seuls Anthony Jelonch manque côté tarnais et Jean-Pascal Barraque côté auvergnat - et plutôt en forme: le CO vient de tenir tête à trois cadors (Racing, Toulouse, Bordeaux) pour un bilan équilibré (1 succès, 1 nul, 1 revers) et l'ASM restait sur 4 victoires de rang avant de chuter avec les honneurs à La Rochelle (19-10).

. Stade Français, le jour d'après

Comment se débrouillera Paris sans Sekou Macalou? Le flanker aux jambes de feu a crevé l'écran en novembre et sera titularisé avec les Bleus "bis" face à l'Italie, comme le centre Jonathan Danty, autre Parisien de retour en pleine lumière.

Mais le Stade Français, également privé de ses Argentins (Nicolas Sanchez, Macos Kremer, Pablo Matera) opposés à des Néo-Zélandais revanchards en Australie, doit surtout encaisser le terrible choc du décès de Christophe Dominici survenu mardi. L'ancien ailier du XV de France, retrouvé mort à l'âge de 48 ans, a marqué l'histoire du club avec lequel il a remporté 5 titres de champion de France sous l'ère Max Guazzini. Il était resté proche du club et notamment de l'actuel directeur général Thomas Lombard, son ex-coéquipier.

L'émotion est grande aussi dans le Var, d'où "Domi" était originaire et où il a débuté sa carrière. "C'est un immense gâchis", s'est lamenté Patrice Collazo, manager de Toulon qui a également joué à ses côtés au Stade Français. "Malgré ses nombreuses années à Paris, c'était un Toulonnais, il l'a toujours revendiqué et il était fier de ses origines. J'espère que le club lui rendra un bel hommage." Notamment en battant Pau (10e) samedi pour conforter sa place dans le bon wagon (6e).

. Montpellier en retard

Toujours amoindri par les doublons, le Racing 92 (4e) se méfiera à juste titre de Bayonne (8e), venu l'emporter l'an passé à l'Arena et qui reste sur deux performances majeures face à Montpellier et Toulon.

Doublons, blessures, reports: s'il y a bien un club pénalisé par le contexte du Covid-19, c'est bien Montpellier (11e), qui compte 3 matches en retard et n'a pas la profondeur de banc de Toulouse ou du Racing pour compenser l'absence de ses nombreux internationaux. Dans ce calendrier haché, la réception de l'UBB (9e) est l'occasion d'un nouveau redémarrage.