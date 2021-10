Top 14: Franck Azéma au chevet de Toulon

Deux jours après l'annonce du départ de Patrice Collazo, l'ancien manager de Clermont Franck Azéma a été officiellement intronisé jeudi aux commandes de Toulon, club phare du Top 14 qu'il aura pour mission de ramener "rapidement" au premier plan.

Son nom revenait avec insistance depuis que le RCT avait annoncé mardi se séparer, "d'un commun accord", de Collazo, victime d'un début de saison raté, avec seulement deux victoires en huit matches et une avant-dernière place au classement.

Azéma, qui n'avait pas retrouvé de banc après son départ de Clermont à l'issue de la saison dernière, officiait depuis comme consultant sur Canal+.

Il s'est dit dans un communiqué "très fier de rejoindre" un "club emblématique du rugby français et européen", et "très impatient de retrouver le terrain" pour y "partager (son) expérience avec les joueurs et le staff".

"L'opportunité de diriger l'avenir sportif du RCT représente un très beau challenge à relever", a-t-il ajouté, conscient d'avoir "pour objectif d'obtenir très rapidement des résultats positifs pour le club".

Agé de 50 ans, Azéma avait demandé au cours de la saison dernière à être libéré de ses deux dernières années de contrat avec Clermont, où une certaine usure commençait à s'installer.

Un contentieux l'oppose d'ailleurs au club auvergnat, qui a estimé jeudi dans un communiqué avoir droit à des indemnités "suite à cette rupture anticipée et unilatérale de son contrat d'entraîneur".

"Si le désaccord devait persister sur le montant des indemnités dues au club, nous nous laissons toute latitude pour engager alors les suites judiciaires nécessaires", a menacé le président clermontois Jean-Michel Guillon.

Après avoir entraîné les arrières de Perpignan, Azéma a passé au total onze années à l'ASM. D'abord en tant qu'adjoint de Vern Cotter en charge des arrières, avant d'être promu entraîneur en chef et de décrocher en 2017 le deuxième titre de champion de France de l'histoire du club.

- Environnement tumultueux -

Le président de Toulon Bernard Lemaître a salué l'arrivée d'un "manager de grande qualité, doté d'une expérience importante du rugby français".

"Il a démontré ses compétences et obtenu des résultats probants durant ses années" à Perpignan et Clermont, a souligné le dirigeant. "Notre ambition commune sera de retrouver très vite le chemin de la victoire".

Le RCT, triple champion d'Europe et quadruple champion de France, n'a plus de temps à perdre pour retrouver son rang. Resté depuis 2018 à la porte des phases finales du championnat, il vient d'enchaîner deux défaites contre le Racing 92 (27-20) et La Rochelle (39-6) qui ont précipité la chute de Collazo, dans le collimateur d'une partie des supporters.

Azéma a été présenté dès jeudi après-midi au vestiaire toulonnais. Sa prise de fonction est immédiate, a fait savoir le club, mais l'Irlandais James Coughlan, entraîneur de la défense, s'occupera de la préparation du match de la 9e journée du Top 14 contre Biarritz samedi à Mayol.

Le technicien catalan sera tout de même au stade et pourra contempler l'ampleur du chantier devant lui sur la Rade, dans un environnement autrement plus tumultueux que celui qu'il a connu à Clermont.

Il devra notamment composer, comme son prédécesseur, avec des absents de marque, comme le capitaine de l'équipe de France Charles Ollivon, le troisième ligne italien Sergio Parisse ou le demi de mêlée international Baptiste Serin.

Azéma devra également attendre la fin de l'année avant de pouvoir compter sur la superstar Cheslin Kolbe. Arraché à grands frais à Toulouse cet été, l'ailier des champions du monde sud-africains est blessé à un genou.