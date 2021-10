Top 14: gare à l'enlisement pour La Rochelle, Toulon et Paris

La Rochelle et Toulon, mal classés, n'ont d'autre choix que de renouer avec la victoire sous peine de s'embourber samedi lors de la 6e journée qui s'achève dimanche par un match déjà crucial pour le Stade français, dernier, contre Clermont.

. La Rochelle veut arrêter de ressasser

Finaliste du championnat et de la Coupe d'Europe la saison passée, le Stade rochelais n'arrive pas à trouver la bonne carburation depuis la reprise. Le bilan? Quatre défaites en cinq matches et ce ne sont pas les trois points de bonus obtenus qui masqueront la situation. Les Maritimes pointent à l'avant-dernière place au classement et se doivent de réagir devant Castres (samedi à 15h00). Un défi délicat puisque le CO, en pleine confiance, n'a subi qu'un revers jusqu'ici. "La saison dernière, c'est fini. Il faut qu'on arrête d'y penser et d'en parler. C'est une nouvelle saison, avec un nouveau groupe, un nouveau staff, un nouveau championnat. Commençons par nous mettre la tête dans le droit chemin et arrêtons de regarder en arrière", a affirmé le troisième ligne Grégory Alldritt.

. Pression sur Toulon

Absent de la dernière phase finale, le RCT veut faire oublier ce fiasco et soulever le Bouclier de Brennus, qui lui échappe depuis 2014. Mais avec un seul succès jusqu'ici, le club varois pointe à un onzième rang indigne de son statut de triple champion d'Europe (2013, 2014, 2015). Le président Bernard Lemaître a certes assuré qu'il ne fixait "pas d'ultimatum" aux joueurs et à l'entraîneur Patrice Collazo, mais un bilan sera néanmoins effectué à l'issue des trois prochaines journées. Une réaction de ses ouailles dès samedi à domicile serait donc la bienvenue. Mais l'adversaire, Brive (21h05), n'est pas simple à manœuvrer. Troisième au classement, il est même la bonne surprise de ce début de saison.

. Chasser l'inconstance au Racing 92

Les Ciel et Blanc veulent rester dans le bon wagon, celui de la phase finale. Problème: les hommes de Laurent Travers font preuve d'irrégularité depuis la reprise. Irrégularité symbolisée par leurs problèmes en mêlée. Recevoir Perpignan (samedi à 15h00), champion en titre de Pro D2, semble une bonne occasion de se remettre en selle. Mais les Racingmen se sont déjà cassé les dents sur un promu, Biarritz. Leur entraîneur, Laurent Travers, se méfie. "On craint énormément l'Usap", assure-t-il. "Quand vous êtes dans l'euphorie d'une montée et d'un titre, automatiquement vous avez un groupe qui se crée et se sent encore très fort", ajoute le coach, prudent.

. Toulouse et Bordeaux-Bègles pour cimenter

Seul club à cinq victoires, le double champion de France en titre toulousain peut faire fructifier son avance (6 points) en tête du classement avec un nouveau succès devant Pau (samedi à 17h00), une équipe qui lui réussit bien. Les Rouge et Noir n'ont plus perdu face à la Section depuis le 7 janvier 2018 et un revers en Béarn (11-10). L'UBB essaiera quant à elle de consolider son fauteuil de dauphin. Mais l'équipe bordelaise va devoir ferrailler avec Montpellier, qui reste sur une prestation aboutie devant La Rochelle (21-11) et veut valider ses progrès par une deuxième victoire consécutive. Ce serait une première pour le club héraultais cette saison.

. Paris enfin libéré?

Quatre petites unités et une dernière place source de vives inquiétudes: le Stade français n'a plus de temps à perdre. Pour rebondir, il doit bien négocier la réception de Clermont (dimanche à 21h05), une formation, elle, en quête de points pour retrouver les six premières places. Mais le club de la capitale doit continuer de composer avec les absences. Le deuxième ligne Yoann Maestri, touché à un bras lors de la défaite à Brive, a ajouté son nom à la longue liste de blessés (Delbouis, Etien, Castets...). Pas idéal avant de se mesurer aux "Jaunards", qui restent sur un succès probant devant les Racingmen. Mais les Stadistes n'ont pas le choix.