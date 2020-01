Top 14: grâce à Plisson, La Rochelle brille aussi à l'extérieur

Décidément, Jules Plisson s'épanouit depuis son arrivée sur les bords de l'Atlantique. L'ouvreur international a été le grand artisan du succès bonifié de La Rochelle (44-13), le premier de la saison à l'extérieur, lors de la 13e journée de Top 14.

Une offrande à son deuxième ligne Thomas Lavault pour le premier essai du match (13) et surtout une splendide interception d'un ballon entre Antoine Hastoy et Charlie Malié avant d'aller conclure lui-même (20): Plisson a illuminé son équipe qui, avec ce succès, grimpe provisoirement sur la troisième marche du podium.

Le joueur de 28 ans, mis au ban cet automne par le Stade français et arrivé mi-novembre au Stade rochelais, a également été quasi parfait au pied avec un six sur sept dans ses tentatives de pénalités et de transformations.

Les "Plisson, Plisson" qui s'étaient déjà fait entendre à Marcel-Deflandre pourraient s'amplifier dès le prochain match, contre Montpellier.

Pour la Section paloise, en revanche, l'année commence mal. Les hommes de Nicolas Godignon ont concédé leur quatrième défaite de rang, qui est aussi leur quatrième défaite à domicile pour seulement trois victoires.

La Section conserve sa dixième place au classement mais se doit de réagir très vite pour ne pas, selon la formule de son manager, devoir "regarder tout le temps derrière". Au programme des Palois qui n'ont plus gagné depuis quasiment deux mois, le 9 novembre à Bayonne (9-3), un déplacement à Brive puis la réception de Clermont.

Contre Agen (40-8) la semaine dernière, avec six essais et du jeu, les Rochelais version 2018/2019 avaient semblé de retour.

A Pau, ils ont confirmé ce renouveau dans la qualité du jeu, à l'image du troisième essai, conclu par Victor Vito (52) après une dernière passe de l'autre élément clef, le demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow.

La Section, qui avait résisté, inscrivant un essai avec Samuel Marques avant la pause (20-10), a fini par sombrer: en témoignent l'essai de Jérémy Sinzelle grâce à l'interception d'une passe hasardeuse (63), ou encore ce cinquième essai inscrit par Pierre Aguillon alors que Thomas Berjon avait dans un premier temps été arrêté avant la ligne. Mais plus rien ne semblait pouvoir stopper La Rochelle.