Top 14: grâce à Villière, Toulon fait le plein contre Clermont

Toulon a dominé Clermont avec le bonus (27-9) grâce à trois essais de Gabin Villière, dimanche à Mayol lors de l'affiche de la 12e journée de Top 14 qui n'a pas tenu ses promesses avec une ASM remaniée.

Avec ce succès bonifié, Toulon (4e) suit le rythme du trio de tête mené par La Rochelle, leader avec six unités de plus. Les Auvergnats, qui ont tenu vingt minutes sans la majorité de leurs cadres mis au repos, sortent des places qualificatives (7e) mais n'ont pas tout perdu avec les revers de Lyon (5e) et du Stade Français (6e).

Les Toulonnais ont pourtant longtemps buté contre un mur en début de rencontre. Face à de jeunes Clermontois inexpérimentés mais enthousiastes, ils ont multiplié les fautes de main. Emmenée par un Wesley Fofana qui fêtait sa 200e sous le maillot des Jaunards, l'ASM a d'abord fait forte impression. Devant l'indiscipline varoise, Sébastien Bézy a réglé la mire et passé trois pénalités en face des perches.

Menés, les hommes de Patrice Collazo se sont appuyés sur la mêlée pour renverser la tendance. Grâce à un pack solide, ils sont revenus dans le camp auvergnat.

L'ailier Gabin Villière a inscrit ses premiers essais en Top 14... et trois d'un coup! D'abord, grâce à une transversale au pied de Ma'a Nonu, puis en se faufilant dans les trous de la défense clermontoise, le nouveau facteur X sur la Rade a permis au RCT de passer devant avant la pause (14-9).

La seconde période a largement tourné à l'avantage des Toulonnais. Malgré le carton jaune reçu par le talonneur Christopher Tolofua, Carbonel a assuré la victoire en passant six points supplémentaires. Avec le vent dans le dos, les coéquipiers de Charles Ollivon ont campé dans la moitié de terrain adverse.

Et c'est encore Gabin Villière qui est venu concrétiser cette domination, bien servi en bout de ligne. Sans briller, les Toulonnais ont géré la fin de match en contrôlant les dernières offensives auvergnates.