Top 14: Gros embouteillage derrière les deux derniers finalistes

Le début de la 7e journée du Top 14 a créé un gros bouchon derrière le champion en titre Toulouse, dauphin du dernier finaliste Bordeaux-Bègles, avant son déplacement en soirée à Pau, avec pas moins de six équipes séparées par un seul point d'écart.

Toulon, Clermont et Castres avec 19 points, Bayonne, Lyon et La Rochelle, hôte dimanche soir de l'UBB et de son banc à la sud-africaine en +7-1+ avec 18 points: la course à la qualification continue d'aiguiser les appétits et tout le monde a faim.