Top 14: Kolisi et le Racing 92, c'est déjà fini

"Siya Kolisi et le Racing 92 annoncent avoir conclu d'un commun accord la résiliation du contrat qui liait le troisième ligne sud-africain au club ciel et blanc jusqu'en 2026", a écrit le Racing 92 dimanche.

Siya Kolisi quitte déjà le Top 14: moins d'un an après son arrivée au Racing 92, le troisième ligne de 33 ans, double champion du monde avec l'Afrique du Sud, a rompu son contrat avec le club francilien avec lequel il était engagé pour deux saisons supplémentaires.

- Top 14 et sélection incompatibles -

"Les deux parties se remercient pour les moments sportifs passés ensemble sous le maillot ciel et blanc et se souhaitent mutuellement beaucoup de succès dans la suite de leur parcours sportif", a ajouté club francilien dans un communiqué laconique.

"Si je joue pour l'Afrique du Sud, je manque trois mois de Top 14. Je suis très bien payé et ça me donne le sentiment de voler le Racing 92", a détaillé le premier capitaine noir des Boks, ajoutant que l'enchainement du Top 14 et des sélections avec les Springboks n'était pas tenable physiquement.

"Quand j'ai rejoué avec la sélection, je me suis rendu compte que je pouvais toujours apporter, mais avec le Top 14, et vous savez comme cette compétition est dure et longue, ça serait difficile. C'est ce qui m'a fait prendre cette décision", a-t-il ajouté.

Arrivé au Racing 92 auréolé de son deuxième titre mondial consécutif avec les Springboks l'automne dernier, Kolisi n'a pas eu le rendement espéré pour sa première et unique saison sous les ordres de Stuart Lancaster.