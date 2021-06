Top 14: l'UBB cherche la "clé" pour battre enfin Toulouse

Comme on se retrouve... Entre championnat et Coupe d'Europe, Toulouse et Bordeaux-Bègles se sont déjà affrontés à trois reprises cette saison, pour autant de victoires des Toulousains, favoris logiques du quatrième volet, samedi (20h45) à Lille, en demi-finale du Top 14.

L'UBB venait à peine de s'ouvrir les portes du dernier carré, pour la première fois de son histoire, quand Christophe Urios a demandé samedi dernier à ses joueurs de plancher chacun de leur côté pendant le reste du week-end sur les moyens de battre enfin le rival haut-garonnais.

"Il faut qu'on arrive à trouver la clé. Pour le moment, je ne l'ai pas", a-t-il reconnu. "Il faut qu'on fasse les choses différemment puisque ça n'a pas marché trois fois. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant".

- Jamais trois sans quatre -

La première confrontation de la saison entre les deux clubs du Sud-Ouest, en décembre au stade Ernest-Wallon, s'était décantée dans les vingt dernières minutes, grâce notamment à un exploit personnel du demi de mêlée international toulousain Antoine Dupont (45-23).

La deuxième, en demi-finale de Coupe d'Europe, sur la même pelouse début mai, avait été plus accrochée (21-9), malgré une préparation tronquée pour les Girondins, touchés par le Covid-19.

Enfin, le match retour de championnat, conclu par une victoire opportuniste du Stade toulousain (21-10) il y a deux semaines à Bordeaux, n'est sans doute pas le plus riche en enseignements.

Encore à la joie d'une première qualification assurée en phase finale après plusieurs années d'échec, l'UBB s'était notamment présentée lors de cette 26e et dernière journée sans son maître à jouer Matthieu Jalibert, et plusieurs cadres manquaient également à l'appel en face.

"On a appris de toutes les défaites subies contre cette équipe", a affirmé vendredi matin en conférence de presse à Lille le capitaine girondin Jefferson Poirot.

A ses côtés, le trois-quarts centre Rémi Lamerat a assuré que lui et ses coéquipiers ne nourrissaient "pas de complexes" vis-à-vis des Toulousains, contre lesquels ils chercheront à "s'appuyer sur les choses qui ont plutôt bien fonctionné" lors de leurs récents affrontements.

- "ne pas avoir de plan" -

Alors que Bordeaux-Bègles a dû passer par un barrage le week-end dernier contre Clermont (25-16), Toulouse, premier à l'issue de la saison régulière et donc directement qualifié en demi-finale, a pu recharger ses batteries en partant quelques jours dans les Pyrénées.

Une coupure bienvenue, après son éprouvant parcours continental, dans la perspective d'un doublé Coupe d'Europe-Top 14 seulement réalisé par Toulon jusqu'ici, en 2014.

"C'était un luxe d'avoir une semaine un peu plus aménagée, avec un week-end libre. On a tous pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec nos familles", a apprécié l'entraîneur toulousain Ugo Mola, qui ne compte pas forcément changer sa recette gagnante contre l'UBB.

"Le plan, c'est de ne pas avoir de plan. On va essayer de s'adapter aux circonstances", a-t-il expliqué vendredi, tout en reconnaissant que "la récurrence fait qu'il y a un peu moins de surprises".

Malgré plusieurs absences en deuxième ligne, le club haut-garonnais, lauréat en 2019 du dernier bouclier de Brennus attribué avant l'éclatement de la crise sanitaire, se présentera en favori samedi soir sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy.

Urios reste "convaincu" que les champions d'Europe toulousains "ne sont pas imbattables", même s'il n'avait toujours pas trouvé en milieu de semaine la fameuse "clé" du succès: "c'est un peu comme quand tu perds ton téléphone. Tu le fais sonner et des fois tu l'entends mais tu ne sais pas où il est".

Elle ne doit pas être bien loin. Il a après tout déjà fait tomber Toulouse en phase finale, sur la route du titre en 2018 avec Castres.